"Пристигат още тела. Тук имаме близо 40. Прехвърляме ги и навън и ги предаваме на семействата едно по едно", каза един от цитираните полицаи

Близо 40 тела бяха докарани в моргата на болница след смъртоносно стълпотворение по време на хиндуиското поклонение Кумб Мела в Праяградж, щата Утар Прадеш, Северна Индия, предаде Ройтерс, позовавйки се на трима полицейски служители.

