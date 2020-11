Болен съм от COVID-19, а смартфонът ми го е научил преди мен самия. Звучи като фантастика, но не е: трима информатици от реномирания MIT изобретиха приложение, което разпознава COVID-19 само по кашлицата и говора ни.

Едва ли ще ви изненадаме със съобщението, че смартфоните ни - и владетелите на приложенията в тях - знаят доста неща за нас. Но когато се окаже, че съм болен от COVID-19 и смартфонът ми го е научил преди мен самия - това вече звучи като научна фантастика, пише dw.com.

Само дето не е фантастика, а си е просто наука. На пазара скоро може да се появи ново мобилно приложение, което диагностицира протичащо без симптоми заболяване от Ковид-19 само по кашлицата и по говора на притежателя.

Почти 100-процентова точност

Приложението вече с голяма точност разпознава заразените хора, а сега авторите му търсят начин да намалят процента на грешните диагнози при здрави хора. Ако това им се удаде, новата апликация може да допълни вече наличните мобилни приложения за регистриране на контакти с вирусоносители.

Идеята за новото приложение принадлежи на трима информатици от Масачузетския технологически институт (MIT). Джорди Лугарта, Феран Хуето и Браян Субриана в рамките на два месеца са анализирали над 2000 аудиозаписа на общо 5320 души. Записите съдържали както кашляне, така и говор. Изследователите търсели определени акустични „биомаркери“ - тоест, характерни звукови белези. Те вече имали опит с въпросните „биомаркери“ от предишни тестове с пациенти, заболели от Алцхаймер.

Досегашните резултати са многообещаващи. „При хора, които с официален тест са диагностицирани като болни от Ковид-19, точността възлиза на 98,5%“, пишат авторите в статия, която са предложили за публикуване в IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

С други думи: при доказано болни хора приложението постига почти 100-процентова точност. При пациенти без симптоми, които преди това не са се подложили на тест за зараза с коронавируса, приложението разпознава дори 100% от заразените. Проблемът се състои в това, че изкуственият интелект греши в обратната посока - почти 20% от хората, които според приложението са болни, всъщност се оказват здрави.

Безплатно, бързо, винаги достъпно

Тъкмо този дефицит трябва да се отстрани. Защото в противен случай, ако приложението влезе в масова употреба, огромно количество подплашени здрави хора ще се подлагат на тестове, в резултат от което лабораторните капацитети бързо ще се изчерпат. По-голяма прецизност може да се постигне, ако в компютрите бъде въведена повече информация, въз основа на която изкуственият интелект да анализира по-точно звука на различните видове кашлица.

Авторите са убедени, че тяхното приложение може да се превърне в безплатен, винаги достъпен, мигновено действащ и масово разпространим инструмент за диагностициране на заболявание от Ковид-19, протичащо иначе без симптоматика.