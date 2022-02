Служителка на Би Би Си изнасилена по време на кулинарно шоу

Служителка на BBC беше изнасилена на снимачната площадка за готварското шоу Hungry For It през септември 2021 г., но това стана известно едва сега, пише The Sun, позовавайки се на източник. „Предполага се, че нападателят е почукал на вратата, нахлул е в стаята, където е била служителката, и я е изнасилил“, каза източникът, като отбеляза, че инцидентът шокира целия снимачен екип.

"Никой от нас не си е предполагал, че това може да се случи, когато подписахме договора." Член на екипа на филма каза, че след инцидента в Лондон на свидетелите е било забранено да правят публично каквито и да е изявления и да разпространяват информация за инцидента.

От полицията съобщиха, че жалбата е била подадена девет дни след престъплението. В момента се води разследване.

Междувременно Би Би Си увери, че жертвата получава цялата необходима помощ. „BBC Studios има силни политики, за да гарантира, че всеки от нашите служители, които може да са били жертва на престъпление, получава цялата подкрепа, от която се нуждае, и че въпросът се разглежда с най-голяма сериозност и внимание“, каза говорител на медията.