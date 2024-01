Европейският парламент започна разследване на твърдения в медии, че латвийската евродепутатка Татяна Жданока е работила като руски агент в продължение на няколко години, предаде Асошиейтед прес, като се позова на днешни изявления на официални европейски представители.

Председателката на ЕП Роберта Мецола "приема тези твърдения много сериозно", се казва в изявление на нейната канцелария.

Мецола е възложила на парламентарна комисия, занимаваща се с кодекса за поведение на евродепутатите, да се заеме със случая, се казва още в изявлението. Тя планира да обсъди утре случая и с лидерите на политическите групи в ЕП.

Жданока е независим член на парламента и не е обвързана с нито една от политическите му групи, информира БТА.

Member of the European Parliament from Latvia collaborated with the FSB for 20 years. And she even helped the FSB agent with a visa to Europe.



The journalists had at their disposal Tatyana Zhdanok’s email, from which it turned out that she had been corresponding with at least… pic.twitter.com/nCEy1t25jv