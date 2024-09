Половинметрова вълна цунами удари остров южно от Токио след земетресение с магнитуд 5,8 в района, предаде Киодо, позовавайки се на японската метеорологична служба.

Епицентърът на земетресението, което удари в 08:14 ч. местно време (02:14 ч. българско) се е намирал във водите близо до остров Торишима в островната верига Идзу в Тихия океан.

Цунамито е регистрирано в 08:54 ч. местно време на остров Хачиджо, а цунами с размер на вълните от 20 см и с размер от 10 см са били регистрирани съответно на острови Козу и остров Мияке, според Японската метеорологична служба, предаде БТА.

5.9 magnitude earthquake struck Japan, triggering tsunami warnings across southern region near Tokyo Authorities are assessing situation and advising residents to stay alert pic.twitter.com/6k9t66Xudv

На нито едно място земетресението не е достигнало интензивност от първа категория или повече по седемстепенната японска скала за сеизмична интензивност, съобщиха властите. Японската скала за сеизмичност категоризира земетресенията по интензивност, а не по магнитуд.

Земетресението е станало, след като в четвъртък службата издаде предупреждение за вулканична активност в морето около остров Смит, близо до епицентъра.

След като наблюдава оцветяването на морето, причинено от вулканичната дейност около острова, тя предупреди плавателните съдове, пътуващи наблизо, за възможно подводно изригване и плаващи отломки като вулканична скала.

Връзката между вулканичната дейност и земетресението все още се проучва.

Службата издаде предупреждение за цунами за островите Идзу и Огасавара малко след труса, но го отмени в 11:00 ч. местно време, като установи, че активността е затихнала достатъчно. Първоначално земетресението е регистрирано с магнитуд 5,9, но по-късно е било понижено.

Полицията в Токио няма данни за причинени щети.

The tsunami advisory that had been in place for the Izu and Ogasawara islands was lifted at 11 a.m., after a 50 cm tsunami was recorded in Hachijojima’s Yaene. https://t.co/n3GHA7Pycx