"Проблемът е, че Русия ще отговори по подобен начин“. Милиардерът обаче не уточни как

Американският милиардер Илон Мъск, който ще ръководи отдела за ефективност на държавното управление в администрацията на Доналд Тръмп, коментира информацията за отмяната на забраната за ракетни удари ATACMS на руска територия.

Бизнесменът публикува в своя акаунт в X публикация на сенатора от Юта Майк Лий (Републиканската партия), който обвинява „либералите“ в подкрепа на войната. "Либералите обичат войната", пише той.

Основателят на SpaceX, PayPal, Neuralink подкрепи думите на Лий, наричайки това твърдение вярно.

Малко по-късно Илон Мъск написа в X следното: „Проблемът е, че Русия ще отговори по подобен начин“. Милиардерът обаче не уточни как.

The problem is that Russia will respond reciprocally