Хутите са подкрепяни от Техеран

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще действа решително срещу бунтовниците хути в Йемен, ден след като групировката изстреля ракета, която рани 16 души в Тел Авив, предаде АФП.

Netanyahu: We will confront the #Houthis with determination, just as we confronted #Iran's proxies in the region, and the result will be similar#south24 pic.twitter.com/3W4RVwRSU8