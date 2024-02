Британският крал Чарлз Трети се завърна в Лондон от кралската резиденция в Сандрингам, в графство Норфолк

Очаква се в британската столица той да продължи лечението си срещу рака, който му беше диагностициран по-рано този месец, предаде ДПА.

Крал Чарлз Трети и кралица Камила пътуваха с хеликоптер от Сандрингам и след като пристигнаха в Лондон, бяха откарани с кола до кралската резиденция "Кларънс хаус" в центъра на столицата.

