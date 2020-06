Двама мъже твърдят, че са разменени в болницата, в която са родени преди близо 80 години. Те открили, че живеят при родителите на другия, благодарение на ДНК тестове, пише „Дейли мейл”.

Джон Кар и Джаки Спенсър съдят лечебното заведение заради неетично и непрофесионално отношение. Мъжете се раждат на 29 август 1942 г.

За размяната Джон и Джаки разбрали преди година, и то съвсем случайно. ДНК тестове на двамата показали, че нямат генетични съвпадения с хората, които са ги отгледали, но ДНК-то им съвпада напълно със семейството на другия.

Историята води началото си от преди години, когато Спенсър решил да открие биологичния си баща. Мъжът прекарва десетилетия в издирването му, а в последствие разбира за грешката на болницата, която променя не само неговия, но и животите на още няколко семейства.

Two men aged 77, John William Carr III and Jackie Lee Spencer, are suing the Diocese of Wheeling-Charleston in West Virginia, USA, claiming they were switched at birth by staff at St Joseph's Hospital in Buckhannon (pictured) in August 1942 and they https://t.co/IayrDLSU9g pic.twitter.com/vuoKdnaOXZ

— Juicygossips (@_Juicygossips) June 10, 2020

Бащата на Джаки изоставил майка му при раждането. На 11-годишна възраст момчето решило да го открие и помолил майка си за информация. Единственото, с което тя разполагала, била стара снимка и кратки биографични данни.

Години по-късно Спенсър открива роднини на мъжа и решава да си направи ДНК тест. Оказва се обаче, че няма никакви генетични съвпадения с никого от тях. Проверява и дали има съвпадение с хората, с които е израснал. Но отново бива изненадан, тъй като и сред близките му няма човек, който да му е кръвен роднина.

За изненада на всички, резултатите на Спенсър показват връзка със семейството на друг мъж – Джон Кар. Спенсър и съпругата му Филис се свързват с Кар, който се съгласява да се подложи на ДНК тест. Той доказва роднинската му връзка със семейството, с което Джаки е израснал.

Така парчетата от пъзела постепенно се подреждат – оказало се, че мъжете са разменени в болницата при раждането и цял живот са живели с чужди семейства.

Дори съдбата не е била благосклонна към тях. Семействата и на двамата заживяват в различни краища на страната и никога не се срещат, до 14 август 2019 г., когато е открита връзката между тях.