Активисти за опазване на околната среда са се завързали за шлюз на пристанището в Амстердам, за да попречат на пристигането на круизен кораб, съобщиха от пристанището, цитирани от АФП.

Акцията е извършена от организацията Extinction Rebellion, която призова за прекратяване на силно замърсяващите кораби в холандската столица.

„Нефтът убива, спрете круизните кораби“, написаха със спрей активистите върху вратите на шлюза, за който се бяха вързали, според кадри, излъчени на живо онлайн в техния видеопоток XRTV.

Карлийн ван Есен, говорител на пристанището в Амстердам, заяви, че активистите са били на два шлюза в огромния комплекс IJmuiden, северозападно от столицата.

"Акцията блокира преминаването на круизния кораб „Серенада на моретата“ с хиляда каюти, който е на път за Амстердам. Блокиран е бил и един петролен танкер", каза тя.

Cruiseschepen zijn een catastrofe voor het milieu - en dat is geen overdrijving. Ze dumpen giftig afval in onze wateren, vullen de atmosfeer met koolstofdioxide en zijn dodelijk voor het leven in de zee. Het zijn daarom zonder uitzondering varende milieudelicten. pic.twitter.com/IzWA03nB0c