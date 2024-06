Дъщерите на Владимир Путин изненадващо се появиха на публично място след години живот обвит в мистерия.

Катерина Тихонова и Мария Воронцова взеха дейно участие в Международния икономически форум в Санкт Петербург. Това доста значимо събитие, тъй като наследниците на руския президент не появява на публични събития в него и водя живот далеч от светлините на прожекторите.

Putin's daughter Ekaterina meets the president arriving at SPIEF Emmerson Mnangagwa's Zimbabwe pic.twitter.com/zQ7DA5S103

Събитието предизвика много теории защо внезапно Тихонова и Воронцова са решили да участват в политическия живот на Русия.

Бившият агент на ЦРУ Роналд Маркс каза пред Daily Beast: „Путин е пословично потаен относно децата си – рядко обръщайки внимание на дейността им или дори признавайки съществуването им – до последните две години, когато слуховете за влошаващото му се здраве започнаха да набират сила“.

President Putin's daughter, Maria Vorontsova, perfectly answered in Japanese at public appearances. She might be a Japanophile geek pic.twitter.com/a8woFuI7fs