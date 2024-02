Крал Чарлз III с първа публична поява, след разкриването на диагнозата му. Той беше забелязан да се връща в Бъкингамския дворец във вторник следобед , заедно с кралицата-консорт.

Предполага се, че е отпътувал с хеликоптер за Сандрингам, частното имение на семейството.

Междувременно стана ясно, че принц Хари е пристигнал в Обединеното кралство. Той се настани в Кларънс Хаус, лондонският дом на Чарлз III и Камила, след като по-рано излетя от Калифорния, САЩ.

Два черни джипа, напуснаха ВИП зоната "Уиндзор" на летище Хийтроу по-рано във вторник следобед, и бяха заснети да паркират в двора на кралската резиденция.

Автомобилът на Чарлз III се насочи към Бъкингамския дворец, където се събират тълпи от хора, разтревожени за здравето на монарха.

Междувременно кралският хеликоптер беше забелязан да каца в градините на Бъкингамския дворец. Смята се, че той ще откара краля в замъка Сандригам, където ще започне неговото лечение.

В същото време стана ясно, че престолонаследникът принц Уилям няма намерение да се вижда с брат си Хари. Той ще се фокусира върху грижите за съпругата си Кейт, която претърпя коремна операция, съобщава „Мирър“.

На фона на всичко това принцеса Ан – сестрата на краля, започна да изпълнява част от неговите кралски ангажименти. Тя връчи почести в замъка Уиндзор и посети обществен център в Нотингамшир. Докато тя слизаше от колата, се чу глас от тълпата: „Ваше кралско височество, как е кралят?“. Отговор не последва, съобщава Би Би Си.

По последна информация Чарлз III е напуснал Бъкингамския дворец с хеликоптера. Кралският флаг е спуснат и на негово място се вее знамето на Обединеното кралство, което означава, че кралят не е в двореца.

BREAKING: The King has been seen for the first time since his cancer diagnosis was disclosed.



Latest here https://t.co/vHuEbgIP5K — Sky News (@SkyNews) February 6, 2024

Припомняме, че британският крал беше диагностициран с рак само седмица, след като излезе от болница.

Story on the King’s cancer diagnosis said Prince Harry was scheduled to visit Vancouver next week as part of the one year countdown to the Invictus Games. #vanpoli #bcpoli #cdnpoli #SportsBiz https://t.co/zfIyxjwFUS — Bob Mackin (@bobmackin) February 6, 2024

Там той претърпя операция заради уголемена простата.

Tourists, well-wishers and local people have been seen at the gates Buckingham Palace today after yesterday's major update about the King's health.



Martin Harris, 43, from Northampton, said: “Obviously it’s a shame for the family more than anything. You think of the family like… pic.twitter.com/zORlVhaNPq — The Mirror (@DailyMirror) February 6, 2024

Информацията за новата, по-тежка, диагноза на 75-годишния монарх беше официално съобщена от Бъкингамския дворец.