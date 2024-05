Жертвата успяла да се обади на полицията с помощта на смарт часовника си



Мъж от западния американски щат Вашингтон беше осъден, че е пребил жена си и я заровил жива, пише „Ню Йорк пост“.

54-годишният Че Ген Ан беше арестуван през 2022 г. Преди това нанесъл жесток побой и намушкал съпругата си. Жената успяла да се обади на полицията с помощта на смарт часовника си, преди съпругът й да я завърже с тиксо, да я натовари в кола и да я закара в гората. Там заровил жена си в плитка дупка и си тръгнал.

Washington man Chae Kyong An sentenced for burying wife alive after attack - https://t.co/jWc1TdReo1#News pic.twitter.com/Zg4bcFMhpA