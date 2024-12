Скръбна вест! Трагедия сполетя Еминем, загуби важен човек

Еминем и майка му преминават през бурна връзка по време на детството му и в кариерата му в Залата на славата

Майката на Еминем, Деби Нелсън, си отиде на 69-годишна възраст. Според TMZ Нелсън е починала поради усложнения, свързани с напреднал рак на белия дроб.

Нелсън е родена във военна база в Канзас като най-голямото от пет деца. Тя се омъжва за Маршал Брус Матърс-младши като тийнейджърка и ражда Еминем на 17 октомври 1972 г.

Еминем и майка му преминават през бурна връзка по време на детството му и в кариерата му в Залата на славата. Детройтската рап икона често изразяваше присмеха си към майка си в хитове като "Cleanin' Out My Closet“ и "My Name Is“.

Eminem’s mom, Debbie Nelson, has died at age 69 pic.twitter.com/AfD2VfcbJN — Dexerto (@Dexerto) December 3, 2024



Нелсън в крайна сметка съди сина си за клевета през 1999 г., търсейки 11 милиона долара. Въпреки че съдията се произнася в нейна полза, тя получава само 25 000 долара през 2001 г. и възстановява много по-малко след съдебните такси, според ABC News.

Тя разкрива голяма част от връзката си с Еминем в разкриващите мемоари от 2007 г. My Son Marshall, My Son Eminem.