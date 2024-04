Скръбна вест! Почина легендарен диджей СНИМКА

Почина DJ Mister Cee, един от пионерите в хип-хопа и радиоводещ в Ню Йорк

Той изигра важна роля за дебютния албум на Notorious B.I.G., предаде АП.

Смъртта на известния дисководещ беше потвърдена от Скип Дилард, бранд мениджър на радиостанция 94.7 The Block NYC, където DJ Mister Cee имаше предаване. Причината за кончината на 57-годишния музикант не е обявена.

New York Hip-Hop Icon DJ Mister Cee Dead at 57



The longtime Hot 97 DJ was Big Daddy Kane’s first DJ and helped break the late Notorious B.I.G.



More: https://t.co/dT0QK9hl3v pic.twitter.com/UdcSJ6CNtf