След жестока битка с болестта Алцхаймер

Джон Прескот, бивш британски вицепремиер в лейбъристкото правителство на Тони Блеър, е починал.

Прескот е напуснал този свят на 86-годишна възраст след битка с болестта на Алцхаймер, съобщиха близките му в платформата "Екс".

От 1997 г. до 2007 г. той заема поста на британски вицепремиер. През 2010 г. става пожизнен пер и получава титлата барон. През същата година става част от Камарата на лордовете (горната камара на британския парламент).

Прескот бе един от най-колоритните министри в кабинета на Блеър и стана известен като обикновен политик, който преодолява разделението между традиционното ляво крило и модернизаторите в Лейбъристката партия, отбелязва Ройтерс, цитирано от БТА.

Роден в Уелс в семейството на стрелочник и домашна помощница, той винаги яростно е защитавал корените си от работническата класа. На 17 години отплава в морето като стюард и сервитьор на луксозен круизен кораб, където изиграва няколко боксови мача, с които забавлява гостите.

През 1970 г. става депутат в Камарата на общините (долната камара на британския парламент), а през 1994 г. става заместник-председател на лейбъристите.

John Prescott was a giant of the Labour movement.



As Deputy Leader and Deputy Prime Minister he served our party and our country with distinction.



The Labour Party sends deepest condolences to Pauline, John’s family, and everyone who knew and loved him.



May he rest in peace. pic.twitter.com/u1ADVyV95W