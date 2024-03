Скръбна вест! Отиде си световноизвестен и обичан актьор

Отиде си актьорът Рон Харпър, известен с участията си във филмите "Планетата на маймуните" и "Пърл Харбър"

Той е починал в четвъртък от естествена смърт в дома си в Уест Хилс, съобщава дъщеря му Никол Лонгуей пред The ​​Hollywood Reporter. Той е участвал и в "Земята на изгубените", Land Of The Lost, The Tall Man и Laramie.

Най-известен е с участието си в "Планетата на маймуните".



