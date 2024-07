Той участва в популярни поредици и продукции като "Малка къща в прерията", "ФБР", "Хавай 5-0", "Мисията невъзможна", "Ангелите на Чарли"

Актьорът Джеймс Сикинг, известен с ролите си в Hill Street Blues и Doogie Howser, M.D., почина на 90 години, съобщи "Асошиейтед прес".

Сикинг е починал от усложнения от деменция, съобщи представителката му Синтия Снайдър в изявление в неделя вечер.



Роден през 1934 г. в Лос Анджелис, той се снима в популярни поредици и продукции като "Малка къща в прерията", "ФБР", "Хавай 5-0", "Мисията невъзможна", "Ангелите на Чарли" и други.

