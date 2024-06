Скръбна вест! Отиде си голям тв водещ и природозащитник

„Той водеше безмилостна кампания за повишаване на осведомеността за тежкото положение на дивата природа и значението на всички видове“

Природозащитникът и телевизионен водещ Саймън Коуел, който водеше шоуто Wildlife SOS, е починал на 72-годишна възраст.

Кауел "почина мирно" в неделя, след "смела битка с рака", съобщи Фондацията за подпомагане на дивата природа, която той основа.

Отдавайки почит, благотворителната организация го нарече „един от уважаваните природозащитници в Обединеното кралство“, който беше „страстен защитник на защитата на дивата природа и екологичните каузи“.

With immense sadness, we announce the passing of our CEO and founder Simon Cowell MBE.



He dedicated his life to British wildlife and worked tirelessly to rescue and protect countless wild animals.



He will be greatly missed. https://t.co/azpNMY78da