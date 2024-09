Тито е заснет за последен път на 9 септември в Мюнхен, Германия, шест дни преди смъртта си

Един от по-големите братя на Майкъл Джексън - Тито Джаксън, почина на 70 години.

Съоснователят на Jackson 5 си е отишъл в неделя от предполагаем сърдечен удар, докато шофирал от Ню Мексико до Оклахома, разказал приятел на семейството и бивш мениджър на фамилията Джексън Стив Манинг пред ET. Засега обаче не е съобщена официална причина за смъртта.

Тито е заснет за последен път на 9 септември в Мюнхен, Германия, шест дни преди смъртта си - преди изпълнение на текущия състав на The Jacksons, включващ също братята Джаки и Марлон Джексън.

Тито е баща на трима сина Тай, Тарил и Ти Джей, които бяха в групата 3T и има девет внуци. Майката на синовете му е Делорес "Дий Ди" Мартес, за която Джексън се жени през 1972 г. и с която се разведе през 1988 г.

Entertainment Tonight reports that Tito Jackson has passed away at the age of 70. pic.twitter.com/Ey1welQnbr — Moon Crew (@TheCrewMoon) September 16, 2024

Тя беше намерена мъртва в плувен басейн през 1994 г., когато е едва на 39 години. Първоначално смъртта й е определена като нещастен случай, но впоследствие нейният приятел Доналд Бохана е обвинен в убийството й и през 1998 г. е признат за виновен в убийство втора степен. Той получава условно освобождаване през декември 2022 г., след като излежава 24 години.

The Jackson 5 са ​​създадени през 1964 г. с членове-основатели Тито, Джаки и Джърмейн; по-малките братя Марлон и Майкъл се присъединяват скоро след това.

Тито започва да свири на китара на 10 години, след като баща му Джо го хваща да експериментира върху музикалния му инструмент и да къса струна. Джо пожелава Тито да му свири и по-късно му купува собствена китара.

Впоследствие Джо се вдъхновява да сформира семейната група, на която той е мениджър. През 1969 г. Jackson 5 подписват с Motown Records в Детройт и записват няколко хитови песни, включително синглите I Want You Back, ABC, The Love You Save и I'll Be There - с впечатляващите китарни умения на Тито, които са ключови за успеха на бандата.

The Jackson 5 стават първата американска група, чиито първи четири сингъла отиват направо на номер 1 в Billboard Hot 100.

Майкъл участва в оригиналния Jackson 5 до 1983 г., когато започва да се фокусира върху успешната си кариера като солов изпълнител.

Тито има много близка връзка с Майкъл и твърдо го защитава, когато Краля на попа се сблъсква с обвинения в малтретиране на деца. Джексън беше оправдан по всичките 14 обвинения срещу него през 2005 г.

Тито започва солова кариера през 2003 г., изявявайки се като блус музикант - издава два албума, Tito Time през 2016 г. и Under Your Spell през 2021 г.

През цялата си кариера той е номиниран за три награди Грами и е въведен в Залата на славата на рокендрола през 1997 г. като член на Jackson 5.