Ан, 53-годишна французойка, стана жертва на мащабна измама, която я остави със сериозни финансови загуби и тежка психологическа травма. Въпреки че е била омъжена за милионер, жената се поддала на хитроумна схема, в която измамник се представил за холивудската звезда Брад Пит.

Всичко започнало през 2023 г., когато Ан се запознала с измамника чрез Facebook. Той първо се представил за майката на Брад Пит, а месец по-късно започнал да пише като самия актьор. Лъжите му били убедителни – твърдял, че се нуждае от средства за лечение на рак, и изпращал фалшиви снимки, на които бил в болнично легло.

Ан била подмамена да изпрати колосалната сума от 850 000 долара, натрупана от развода ѝ със съпруга милионер. Измамникът твърдял, че не може да ползва собствените си средства поради съдебни битки с Анджелина Джоли, което направило историята още по-правдоподобна за жертвата.

