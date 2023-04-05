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Силвио Берлускони е в интензивно отделение

През последните години той е в лошо здравословно състояние

  • 22:35, 05.04.2023
    • https://www.marica.bg/svqt/silvio-berluskoni-e-v-intenzivno-otdelenie Marica.bg
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Силвио Берлускони    |    Снимка: БГНЕС

Бившият министър-председател на Италия Силвио Берлускони е в интензивното отделение на миланската болница „Сан Рафаеле”, съобщи политически източник пред Ройтерс в сряда.

Италианската информационна агенция AGI предаде, че Берлускони е в интензивно отделение със сърдечни проблеми.

През последните години 86-годишният милиардер е в лошо здравословно състояние и едва миналата седмица излезе от болница.

 

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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
Руби

Руби

05.04.2023 | 23:33

Дедо, дано оздравееш скоро!

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