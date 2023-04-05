Силвио Берлускони е в интензивно отделение

Бившият министър-председател на Италия Силвио Берлускони е в интензивното отделение на миланската болница „Сан Рафаеле”, съобщи политически източник пред Ройтерс в сряда.

Италианската информационна агенция AGI предаде, че Берлускони е в интензивно отделение със сърдечни проблеми.

През последните години 86-годишният милиардер е в лошо здравословно състояние и едва миналата седмица излезе от болница.