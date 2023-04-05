Силвио Берлускони е в интензивно отделение
През последните години той е в лошо здравословно състояние
- 22:35, 05.04.2023
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Бившият министър-председател на Италия Силвио Берлускони е в интензивното отделение на миланската болница „Сан Рафаеле”, съобщи политически източник пред Ройтерс в сряда.
Италианската информационна агенция AGI предаде, че Берлускони е в интензивно отделение със сърдечни проблеми.
През последните години 86-годишният милиардер е в лошо здравословно състояние и едва миналата седмица излезе от болница.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
1 коментар
Руби05.04.2023 | 23:33
Дедо, дано оздравееш скоро!