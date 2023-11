Силно земетресение с магнитуд 5,2 в Гърция

#Earthquake (#σεισμός) M3.4 occurred 27 km N of #Chalkída (#Greece) 5 min ago (local time 08:33:52). More info at:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/ygNZZPsbIF

https://t.co/wHvRkpGYi7 pic.twitter.com/pRjQtm43hN