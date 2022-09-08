Силно земетресение разлюля Гърция, надигнаха се големи вълни

Силно земетресение разлюля Гърция.

Трус от 5,4 по Рихтер разтърси морската зона между остров Кефалония и остров Закинтос, в Йонийско море.

Дълбочината е била 5 км. Усетено е доста силно в съседни острови и на Пелопонес. Свидетели съобщават за образували се големи вълни.