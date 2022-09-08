Силно земетресение разлюля Гърция, надигнаха се големи вълни 11:47, 08.09.2022 11:56, 08.09.2022 https://www.marica.bg/svqt/silno-zemetresenie-razlyulq-garciq-nadignaha-se-golemi-valni Marica.bg Marica.bg 708 0 Принтирай Снимка: iStock Силно земетресение разлюля Гърция. Трус от 5,4 по Рихтер разтърси морската зона между остров Кефалония и остров Закинтос, в Йонийско море. Дълбочината е била 5 км. Усетено е доста силно в съседни острови и на Пелопонес. Свидетели съобщават за образували се големи вълни.