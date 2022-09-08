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Силно земетресение разлюля Гърция, надигнаха се големи вълни

  • 11:47, 08.09.2022
  • 11:56, 08.09.2022
    • https://www.marica.bg/svqt/silno-zemetresenie-razlyulq-garciq-nadignaha-se-golemi-valni Marica.bg
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   Снимка: iStock

Силно земетресение разлюля Гърция. 

Трус от 5,4 по Рихтер разтърси морската зона между остров Кефалония и остров Закинтос, в Йонийско море. 

Дълбочината е била 5 км. Усетено е доста силно в съседни острови и на Пелопонес. Свидетели съобщават за образували се големи вълни. 

земетресение гърция вълни новини
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