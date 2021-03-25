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Силно земетресение на 300 км от София

  • 25.03.2021 | 11:18
  • 25.03.2021 | 11:30
    • https://www.marica.bg/svqt/silno-zemetresenie-na-300-km-ot-sofiq Marica.bg
  • Marica.bg
  • 1391 прегледа
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Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер разтърси Егейско море. По данни на Националния сеизмологичен център трусът с дълбочина 9.5 километра е регистриран в 8.05 часа днес българско време, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

Eпицентърът на труса е в гръцката акватория на Егейско море на около 67.5 километра западно от остров Лимнос, Гърция, и на 313 километра от София, информират сеизмолозите от НИГГГ-БАН.

земетресение софия егейско море трус гърция
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Коментари (1)

Анонимен

Анонимен

25.03.2021 | 11:33

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