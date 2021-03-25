Силно земетресение на 300 км от София
- 25.03.2021 | 11:18
- 25.03.2021 | 11:30
- Marica.bg
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- 1 коментара
Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер разтърси Егейско море. По данни на Националния сеизмологичен център трусът с дълбочина 9.5 километра е регистриран в 8.05 часа днес българско време, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.
Eпицентърът на труса е в гръцката акватория на Егейско море на около 67.5 километра западно от остров Лимнос, Гърция, и на 313 километра от София, информират сеизмолозите от НИГГГ-БАН.
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Анонимен25.03.2021 | 11:33
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