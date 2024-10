Силни взривове отекнаха в Одеса, зазвучаха сирени

Силни експлозии отекнаха в украинския черноморски град Одеса в резултат на атака с дронове, съобщи кметът на Одеса Геннадий Труханов в приложението в Телеграм.

Сирените бяха задействпни в 19:45 ч. Три минути по-късно отекнаха силни взривове.

Местните власти предупреждават за ново изстрелване на ракети и призовават населението да се скрие на безопасни места, пише БТА.

There are reports of explosions being heard in Odessa, southern Ukraine.

Air raid sirens are now sounding in the area warning of an imminent Russian ballistic missile attack. pic.twitter.com/ROouxcxPWR