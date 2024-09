Силна експлозия разтърси Кьолн, има ранен СНИМКА

Експлозия причини щети на сграда в центъра на германския град Кьолн, предаде ДПА.

Говорителка на полицията каза, че голяма част от "Хоенцоленринг" - оживен квартал със заведения, барове и ресторанти, е бил отцепен и че много полицаи са изпратени на място.

За момента няма данни за ранени или за причината за взрива.

Радио "Кьолн" съобщи рано сутринта, че един човек е леко ранен.

Говорител на противопожарната служба каза, че на място са изпратени пожарникари, но не се е наложило да гасят пожар.

Полицията нареди гражданите да избягват района.

ANC-NEWS Köln - Am frühen Montagmorgen (16.09.) kam es in der Kölner Innenstadt, in Höhe des Hohenzollernrings, zu einer Explosion. Die Detonation ereignete sich neben einem Nachtclub, wobei im Eingangsbereich zum Gebäude Decklatten herabstürzten und Fensterscheiben zerbrachen. pic.twitter.com/xqAKzvD9vN