Музикален фестивал бе прекъснат в Словакия след буря, при която около петнадесет души бяха ранени, а съоръжения на открито унищожени, предаде АФП.

Организаторите на фестивала Pohoda, който се провежда в Тренчин, Западна Словакия, първоначално споменаха за осем ранени, но тази цифра по-късно бе увеличена до най-малко 15 ранени, предимно с леки наранявания, според информация от медицинските служби на място.

„След оценка на времето, с което разполагаме, за да проверим и осигурим сигурността на фестивалните съоръжения, ние решихме, че Pohoda 2024 трябва да бъде закрит“, обявиха организаторите в прессъобщение на уебсайта на фестивала.

Le 13/07/2024 à 15h59:

De violents #orages ont balayé le #Pohoda Music Festival, le festival de musique le plus important de #Slovaquie. 12 personnes ont été blessées et l'évènement à du être interrompu.

Vidéo via Eva_CZ1 pic.twitter.com/w7req9BNnu