Доналд Тръмп обяви, че най-малката му дъщеря е бременна с първото си бебе

Бившият президент, сподели, че 30-годишната му дъщеря Тифани, която споделя с бившата си съпруга Марла Мейпълс, очаква дете от съпруга си Майкъл Булос, обявявайки новината в Икономическия клуб в Детройт.

Докато изнасяше реч на събитието, Доналд разпозна няколко души в публиката, включително тъста на дъщеря си, д-р Масад Булос.

Former President Donald Trump revealed that his youngest daughter Tiffany is pregnant. https://t.co/DQXOCuhqI1 pic.twitter.com/zKnTX43Sgx