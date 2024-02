"Западът не прави изобщо нищо, бих казал аз."

Алексей Навални веднъж нападна живеещите в Лондон "корумпирани служители", които уж помагат на режима на Владимир Путин да укрива мръсни пари, разкрива Sky News.

В непоказвано досега интервю, предоставено на Sky News, покойният руски опозиционен лидер разказва за надеждата си за по-добро бъдеще на страната си - и за рисковете, които е съзнавал, че поема.

"Аз съм оптимист", казва той.

"Надявам се, че тези 20 години на Путин не са изкорубени. Не сме били обречени на това, не ни е било писано да вървим в тази посока".

Той прави коментарите в интервю четири години преди смъртта си в наказателна колония на север от Полярния кръг.

Смятан за най-яростния критик на президента на Русия Владимир Путин, Навални припадна и не успя да дойде в съзнание на 16 февруари.

Интервюто е дадено през февруари 2020 г. и се смята, че е едно от последните, които Навални дава, докато е в пълно здраве.

През август същата година той е отровен по време на полет обратно към Москва.

В обширното интервю той изразява надеждите си за бъдещето на Русия като част от Европа, за личната си безопасност и отправя остри думи към Великобритания и Запада, когато са позволили на сътрудниците на Путин да се измъкнат.

