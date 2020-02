Шок! Елтън Джон загуби гласа си на сцената, повали го ...

72-годишният музикант сър Елтън Джон загуби гласа си по средата на концерта си в Окланд Маунт Смарт Стедиъм, Нова Зеландия. Причината за това е пневмония.

"Току-що напълно изгубих гласа си. Не мога да пея", каза певецът пред тълпата. "Трябва да вървя. Съжалявам."

След това Елтън избухна в сълзи, облегнат на пианото си и клатейки глава. Публиката обсипа с овации английския певец, докато той слизаше внимателно от сцената, подпомогнат от няколко асистенти.

По-рано преди концерта сър Елтън каза на развълнуваната тълпа, че по-рано същия ден му е поставена диагноза „ходеща пневмония“, цитира БГНЕС.

Концертът беше първото шоу в Нова Зеландия от турнето на Елтън „Yellow Brick Road tour”. Ходещата пневмония, наричана още атипична пневмония, е вид белодробна инфекция, често причинена от бактерии или вируси. Тя е по-малко тежка от другите видове пневмония, като повечето страдащи не изискват медицинска помощ. Симптомите са сравними с тези на малко по-тежка настинка, често придружени от кашлица, болки в гърдите, в гърлото и главоболие.

Сър Елтън беше прегледан от медик по време на концерта и въпреки болестта си успя да изпълни класики като „Candle in the Wind“ и „All the Girls Love Alice“. Но в крайна сметка той не успя да завърши шоуто - гласът му го предаде, докато се опитваше да изпее „Daniel“.

Малко след като напусна сцената, Елтън се извини на феновете си в емоционална публикация в Instagram.

"Свирих и изливах сърцето си в песен, докато гласът ми не можеше повече. Разочарован съм, дълбоко съм разстроен и съжалявам. Дадох всичко, което можах. Благодаря ви много за вашата изключителна подкрепа и цялата любов, която ми показахте по време на тазвечершното изпълнение. Искрено съм благодарен. Любов, Елтън xx", написа той.

Сър Елтън Джон обяви през 2018 г., че спира с турнетата, за да даде приоритет на семейството си. Но той обяви, че ще се сбогува с феновете със серия от 300 концерта, продължаващи три години.