Прокурорите казват, че тя е простреляла майка си Ашли Смайли в лицето и я е покрила с кърпа

15-годишно момиче от Мисисипи е осъдено на доживотен затвор - без право на замяна - за убийството на майка си и опита за убийство на доведения си баща.

Карли Мадисън Грег беше осъдена, след като на съдебните заседатели беше показано смразяващо видео от камерите за наблюдение в дома на тийнейджърката.



Във видеото се вижда как Грег ходи с пистолет скрит зад гърба й, а след това се чуват изстрели от спалнята. След това Грег се връща в кухнята, сяда на стол, изпраща съобщение по телефона си и си играе с кучетата на семейството.

Тя е написала на приятелката си: “Виждала ли си някога труп? ”

Според властите и записите, Грег се е прибрала от училище и веднага е извадила пистолета, който семейството й притежаваше, изпод матрака на леглото. Прокурорите казват, че тя е простреляла майка си Ашли Смайли в лицето и я е покрила с кърпа.

Смайли беше 40-годишна учителка по математика в гимназия.

15-year-old Carly Gregg is on trial for the March 2023 shooting of her mother, Ashley Smylie, and her stepfather, Heath Smylie She has pleaded not guilty to murder Prosecutors claim Gregg, 14 at the time, shot her mother over hidden vape pens, then texted her stepfather from… pic.twitter.com/PEF9buJmjB

Когато доведеният й баща, Хийт Смайли, се прибира у дома, Грег го прострелва в рамото, преди той да я надвие и да й вземе оръжието.

Прокурорите казват, че насилието се е развило само часове след като приятел на тийнейджърката е казал на Смайли, че дъщеря й употребява марихуана.

Учителите на Грег заявиха, че тя е била раздразнителна и неспокойна през целия учебен ден.

“Никога не съм виждал някой такъв, дори във филми, тя не беше на себе си и не вярвам, че дори ме разпозна”, каза Хийт.

Той каза, че си спомня Карли като “сладко момиченце”, но този ден изглеждаше така, сякаш “е видяла демон или нещо подобно.”

#CarlyGregg #CarlyGreggTrial #AshleySmylie #HeathSmylie



COURT IS BACK‼️



Carly Gregg is back in court sitting with her attorneys.



her attorney asks if she is ok. she is seen picking her face. her attorney hands her a wipe. i think she possibly has spots or acne or small… pic.twitter.com/0AdDyFlqHx