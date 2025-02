Папата беше хоспитализиран в петък, след като се разболя от бронхит

Папа Франциск, който се лекува от пневмония и на двата бели дроба, е прекарал шеста нощ в болница без допълнителни усложнения, съобщиха днес от Светия престол, предаде ДПА.

Осемдесет и осем годишният Франциск е станал и е закусил в кресло, както предишните сутрини в римската болница „Джемели“, според изявление, според което е прекарал „спокойна нощ“.

BREAKING: It’s seems Pope Francis is rebounding. Vatican Press Office: “The Holy Father’s clinical condition is stable. Blood tests, evaluated by the medical staff, show a slight improvement, particularly in the inflammatory indices.” He received the Eucharist and PM Meloni for a… pic.twitter.com/rkLJw0H2GX