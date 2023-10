Шер бясна на Тръмп: Ще напусна САЩ!

Психичното и физическото състояние на Шер може би няма да издържат още един мандат на Доналд Тръмп. В интервю за Guardian, публикувано преди няколко дни, изпълнителката бе категорична, че би се чувствала ужасно, ако бизнесменът и шоумен отново бъде избран за главнокомандващ на Съединените щати.

Тръмп ще се опита да влезе отново в Белия дом, въпреки водените в момента съдебни дела срещу него за манипулиране на изборите, разпространяване на фалшиви новини и обвинения в изнасилване.

"Ако отново бъде избран, кой знае какво ще ми се случи? Този път наистина ще напусна страната", казва Шер.

Cher threatens to leave America if Donald Trump is re-elected as President:



“I almost got an ulcer the last time. If he gets in, who knows? This time I will leave [the country].” pic.twitter.com/21pxqh779k