Селин Дион бясна на Тръмп: Откраднал нейна песен

Няколко изпълнители разкритикуваха Тръмп за това, че е използвал техни песни

Екипът Селин Дион критикува Доналд Тръмп за използването на класическия хит "My Heart Will Go On" по време на предизборен митинг в рамките на кандидатпрезидентската кампания.

Песента от филма от 1997 г., спечелила "Оскар", беше изпълнена по време на предизборен митинг на президента в Монтана.

Мениджърският екип на Дион публикува изявление от нейно име и от името на звукозаписната ѝ компания, в което се казва, че използването на песента "по никакъв начин" не е било разрешено.

В изявлението, публикувано в социалните медии на канадската изпълнителка, се казва: "Днес екипът на Селин Дион и нейният звукозаписен лейбъл, Sony Music Entertainment Canada Inc, разбраха, че песента "My Heart Will Go On" е използвана на предизборен митинг на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс в Монтана.”

"По никакъв начин това не е разрешено”, се посочва още в изявлението.

Това се случва, след като Дион се завърна на сцената миналия месец, когато закри церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж на фона на борбата си със Синдрома на скования човек (SPS).

56-годишната певица заяви, че е била "изпълнена с радост" по време на изпълнението си на Айфеловата кула.

Няколко изпълнители разкритикуваха Тръмп за това, че е използвал техни песни.

По-рано тази година китаристът на Smiths Джони Мар помоли кандидата за президент да спре да използва песни на групата, след като на митинг беше изпълнена песента “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want”.

През 2018 г. Стивън Тайлър от "Аеросмит" изпрати писмо до тогавашния президент, в което му нарежда да спре да използва песни на групата по време на митинги, след като “Livin' On The Edge” е изпълнена на митинг в Чарлстън, Западна Вирджиния.

Преди това певецът беше изпратил две писма за прекратяване на кампанията на Тръмп през 2015 г. заради използването на музиката на групата.

Принс и Том Пети поискаха от Тръмп да не използва музиката на покойните музиканти, а Риана изпрати писмо за прекратяване на действията му, след като той използва хита ѝ от 2007 г. “Don't Stop The Music” на събитие в Тенеси.

Ози и Шарън Озбърн изпратиха уведомление до Тръмп, в което му забраняват да използва музика на Black Sabbath в предизборните си клипове.

“Ролинг Стоунс” и Нийл Йънг също предприеха действия, след като Тръмп използваше тяхна музика, а “Линкин Парк” се разгневиха, след като песента на групата “In The End” се появи във видеоклип в подкрепа на тогавашния президент.