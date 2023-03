Близо десет хиляди души се събраха днес в гневен протест след влаковата катастрофа

Сблъсъци между полицаи и демонстранти избухнаха днес в Атина по време на протест заради смъртоносната влакова катастрофа, предаде агенция Ройтерс.

Около 10 000 души – студенти, железопътни работници и други, се събраха днес на площад Синтагма, за да изразят гнева си по повод катастрофата, при която загинаха най-малко 57 души, а десетки бяха ранени.

A large protest took place in Athens today over the #greecetraincrash. Much of #Greece society does not consider this an accident, rather it holds the government responsible for obsolete infrastructure. pic.twitter.com/DnH8uNMEa5