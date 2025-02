Съсипаха новия филм на Marvel с чернокож Капитан Америка 

Филмъk на студията Marvel „Капитан Америка: Нов свят“ с чернокожия актьор Антъни Маки в главната роля, получи ниски оценки от критиците. Това съобщи изданието ScreenRant.

Rotten Tomatoes дадоха на филма 48 процента оценка „свеж“. Само два филма от кинематографичната вселена на Marvel са по-малко успешни според критиците: The Eternals (47 процента) и Ant-Man and the Wasp: Quantumania (46 процента).

В същото време други проекти за известния супергерой получиха значително по-високи оценки. Така филмът „Капитан Америка: Първият отмъстител“ отбеляза 80 процента „свежест“, а „Капитан Америка: Зимният войник“ и „Капитан Америка: Гражданска война“ получиха по 90 процента.

Филмът "Капитан Америка: Нов свят" ще излезе по света на 14 февруари. Екранното пътешествие на „Капитан Америка“ Стив Роджърс, изигран от Крис Евънс, приключи в Avengers: Endgame през 2019 г. Сега водещата роля отиде при Антъни Маки, известен с ролята си на Фалкон, друг супергерой на Marvel.

По-рано беше съобщено, че The Walt Disney Company ще направи промени в своите политики за многообразие, справедливост и приобщаване след новите укази на президента на САЩ Доналд Тръмп.