САЩ прехванаха руски военен самолет! Какво се случва? ВИДЕО

Американската армия прехвана руски военен самолет край бреговете на Аляска. Инцидентът е станал на 23 септември, но за него стана известно едва сега, когато командването на въздушно-космическата отбрана на Северна Америка (NORAD) публикува видео от прехващането.

Както разказаха военните, след това самолетите на NORAD са провели безопасно прехващане на руски военни самолети в зоната за противовъздушна отбрана на Аляска, информират световните издания.

„Поведението на един руски Су-35 беше опасно, непрофесионално и изложи всички на опасност – не е нещо, което може да се види в професионални военновъздушни сили“, коментират от ВВС на САЩ.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag