Съединените щати предложиха награда от 10 млн. долара за информация, която да доведе до ареста на китаец и съучастници, издирвани за хакване на компютърни защитни стени. Според програмата „Награди за правосъдие“ на Държавния департамент 30-годишният Гуан Тянфън вероятно живее в китайската провинция Съчуан.

В обвинителния акт Гуан е обвинен в заговор за извършване на компютърна измама и заговор за извършване на телеграфна измама.

Според обвинителния акт Гуан и съучастниците му в Sichuan Silence Information Technology Co Ltd са се възползвали от уязвимост в защитни стени, продавани от базираната в Обединеното кралство компания за киберсигурност Sophos Ltd.

„Обвиняемият и неговите съучастници са използвали уязвимост в десетки хиляди устройства за мрежова сигурност, като са ги заразили със зловреден софтуер, предназначен за кражба на информация от жертви по целия свят“, заяви в изявление заместник главният прокурор Лиза Монако.

През април 2020 г. едновременно са били атакувани около 81 000 устройства за защитна стена в целия свят, се казва в обвинителния акт.

„Уязвимостта от типа „нулев ден“, която Гуан Тянфън и неговите съучастници откриха и използваха, засегна защитни стени, притежавани от предприятия в Съединените щати“, заяви агентът на ФБР Хърбърт Стейпълтън.

„Ако Sophos не беше идентифицирала бързо уязвимостта и не беше разгърнала цялостен отговор, щетите можеха да бъдат много по-сериозни.“

Според обвинителния акт „Sichuan Silence Information“ е продавало услугите си и данните, които е получавало чрез хакерски атаки, на китайски предприятия и на държавни структури, включително на Министерството на обществената сигурност.