Две земетресения с магнитуд над 4,0 по Рихтер са станали в района между Санторини, Анафи и Аморгос през последните 12 часа. Те разтърсиха острова на фона на продължаващата от 2 седмици сеизмична активност, съобщи "Катимерини".

Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер бе регистрирано в 11:02 ч. на 9 февруари, на 26 км североизточно от Оя, Санторини. То се случи след друг трус с магнитуд 4,1 в 3:30 ч. северозападно от Анафи, по данни на Националния геодинамичен институт към Атинската обсерватория.

#BREAKING: Earthquake swarm hits Santorini, Greece for the 4th day



8 quakes over 4.0 in the past hour. Rockfalls hitting hard. Evacuations in full swing. pic.twitter.com/AhogDOwut1