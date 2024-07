Зеленски също съобщи за разговора си с Тръмп и изрази благодарност за американската военна помощ

Кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Американският политик определи разговора между двамата като "много добър" и заяви, че ще сложи край на войната, поставяйки Киев и Москва на масата за преговори, предаде Ройтерс.

В коментар в социалната мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп посочи, че като президент „ще донесе мир на света и край на войната, която струва толкова много животи“.

„И двете страни ще могат да се съберат и да договорят споразумение, което да прекрати насилието и да проправи път към просперитет“, заяви Тръмп.

Зеленски също съобщи за разговора си с Тръмп и изрази благодарност за американската военна помощ. Но той не спомена нищо в коментара си в социалната мрежа „Екс“ относно усилията за прекратяване на 28-месечния конфликт.

По-рано Тръмп заяви, че ще прекрати войната в Украйна още преди да е встъпил в длъжност следващия януари, ако спечели изборите на 5 ноември. Той също така заяви, че, ако е бил президент на САЩ през февруари 2022 г., войната е нямало да избухне. Въпреки че досега не е представил никакви конкретни политически предложения, той каза миналата година по време на интервю пред Ройтерс, че Украйна може би ще трябва да отстъпи част от територията си, за да постигне мирно споразумение.

В коментара си в „Екс“ Зеленски заяви, че е поздравил Тръмп за номинацията на Републиканската партия и е осъдил опита за убийство срещу него миналата събота.

„Пожелах му сила и пълна безопасност в бъдеще“, написа той.

„Отбелязах жизненоважната двупартийна и двукамарна (в Конгреса на САЩ – бел. ред.) американска подкрепа за защитата на свободата и независимостта на нашата държава“, допълни той. Зеленски посочи, че Украйна „винаги ще бъде благодарна на САЩ за помощта за засилването на способностите си за защита от руския терор. Руските нападения срещу нашите градове и села продължават ежедневно“.

