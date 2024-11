Съдът даде на Йоко безценния, последен подарък за Джон Ленън

Вдовицата Йоко Оно е законният собственик на часовник, който е подарила на съпруга си Джон Ленън малко преди да бъде убит. Това реши Върховният съд на Швейцария, след като бижуто се появи отново на търг, предаде АФП.

Изключително редкият часовник Patek Philippe 2499 е дарен на легендарния „Бийтълс“ на 9 октомври 1980 г. за неговия 40-ти рожден ден. Това е само два месеца преди да бъде застрелян от псипохат.

Швейцарският часовник от 18-каратово злато е бил откраднат и е преминал през различни ръце преди колекционер да го занесе в аукционна къща в Женева за оценка през 2014 г. Хората там се свързват с Оно, която дори не знае, че часовникът е изчезнал.

„Йокое собственикът на часовника на Джон Ленън“, постанови Федералният върховен съд на Швейцария. Той отхвърли жалбата на колекционера срещу решение на Кантоналния съд на Женева.

Оно купува часовника в Ню Йорк през 1980 г. и гравира на гърба му надпис: „(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10-9-1980 N.Y.C.“. Издаден в края на октомври 1980 година, „(Just Like) Starting Over“ е последният сингъл на Ленън.

Символът на цяла епоха е застрелян пред жилищната сграда на двойката в Ню Йорк на 8 декември 1980 г. Часовникът е последният подарък, който Оно прави на известния музикант преди убийството му.