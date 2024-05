Русия започна нова вълна от контранастъпателни действия. Нашите бойци знаеха за това и разчетоха силите си. Сега се води ожесточена битка, заяви Зеленски.

Руските войски опитват да пробият отбранителната линия на украинската армия в Харковска област, съобщи украинското министерство на отбраната.

При Волчанск от вечерта на 9 май руснаците се опитват да преминат границата и нанасят въздушни удари с управляеми авиационни бомби, пише actualno.com.

"От началото на нощта руските нашественици увеличиха огневия натиск върху предния край на нашата отбрана с подкрепата на артилерия. Около 5 ч. сутринта беше направен опит за пробив на линията ни на отбрана под прикритието на бронирана техника от страна на противника", се казва в съобщението на министерството.

Боеве с различна интензивност продължават и до момента. Изпратени са допълнителни резервни части за подкрепление на защитниците.

Украинските власти са започнали масова евакуация на населението на Волчанск и околните села. Ръководителят на военната администрация на Волчанск Тамаз Гамбарашвили потвърди, че руската армия масирано обстрелва града. Според местните жители това е може би най-масираният обстрел от началото на войната, съобщи zn.ua.



"Благодарим на всеки войник, сержант и офицер, който проявява необходимата твърдост и смелост, за да защити позициите ни", пишат от ведомството.



"Русия започна нова вълна от контранастъпателни действия. Нашите бойци знаеха за това и разчетоха силите си. Сега се води ожесточена битка." Това каза Зеленски на брифинг в Киев със словашкия президент Зузана Чапутова.

Русия засили натиска в Донецк и Луганск

Руските сили наскоро превзеха Котляровка и са осъществили напредък към Купянск. Боеве е имало близо до Синковка, до Стелмаховка, северозападно от Кремина при Новосадово, западно от Кремина при Торске, както и до превзетия от Русия преди година Бахмут.

Снимка: Institute for the Study of War, AEI's Critical Threats Project



Руската армия обяви, че е превзела село Очеретине. Също и село Бердичи, също близо до Авдеевка.

Часов Яр се смята за ключова цел за Москва. Защитата на града виси в голяма част на канал с ширина 30 метра, минаващ по източния му край. Структурата от съветската епоха предлага готова пречка срещу преминаването на бронирани превозни средства, но има два прелеза над канала, които свързват основната част на града с малкия жилищен квартал „Канал“.

Снимка: Institute for the Study of War, AEI's Critical Threats Project