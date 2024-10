Руската армия е само на няколко километра от Покровск СНИМКА

Русия е унищожила около 80% от критичната инфраструктура в Покровск, който е ключов логистичен хъб в Източна Украйна. Руските войски напредват към града, предаде Ройтерс, позовавайки се на представител на местните власти, съобщи БТА.

Ръководителят на Покровската градска военна администрация Сергий Добряк съобщи, че руските сили се намират на около 7 километра от града, който е пресечна точка за пътища и жп линия, което го прави важен логистичен пункт за украинската армия, както и за цивилните в Донецка област.

Руските сили съсредоточиха някои от най-тежките си нападения през последните седмици в Покровското направление, което може да им позволи да се укрепят и да напреднат по фронтовата линия в региона. "Врагът ни оставя без електричество, без вода, без газ. Подготвя ни за зимата, така да се каже", каза Добряк.

Около 13 050 жители остават в Покровск, откъдето властите от седмици евакуират цивилните. Добряк обърна внимание, че само преди месец и половина в града е имало около 48 000 души.

