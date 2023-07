Русия: Украйна в НАТО е заплаха за европейската сигурност

Кремъл много внимателно следи срещата на върха на НАТО във Вилнюс и ще направи "задълбочен анализ" на изявленията на западните лидери, вследствие на който ще вземе мерки, за да защити сигурността на Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на изказване на Дмитрий Песков.

На пресконференция пред журналисти говорителят на Кремъл заяви, че европейските лидери изглежда не разбират, че приближаването на инфраструктурата на НАТО към руските граници е грешка и именно напредването на западния военен съюз в Централна и Източна Европа е довело до настоящата криза в Украйна.

