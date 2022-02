Русия струпа войски на граница Беларус-Украйна СНИМКА/ВИДЕО

В Беларус войски се разполагат до границата с Украйна преди общите учения с Русия. Това показват сателитни кадри, разпространени от „Ройтерс”.

По-рано стана ясно, че Кремъл прехвърля войски от Сибир и Далечния изток в Беларус за широкообхватни военни учения.

Вчера Русия изпрати два свръхзвукови бомбардировача с голям обсег да патрулират над съюзничката й Беларус, предаде БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи, че двата бомбардировача Ту-22М3 са отработвали взаимодействие с беларуските военновъздушни сили и противовъздушна отбрана по време на 4-часова мисия. Вече имаше няколко подобни полета над Беларус.

Действията на Русия в Беларус и струпването на военна сила на руска територия близо до Украйна, подхранва страхове от възможно нахлуване. Русия отрича планове за нападение срещу съседна Украйна, но настоява САЩ и съюзниците им да дадат обвързващо обещание, че няма да приемат Украйна в НАТО или да разполагат нападателни оръжия и да изтеглят военните на алианса от Източна Европа. Вашингтон и НАТО отхвърлиха тези искания.

"Русия е събрала около 70% от военния капацитет, който е необходим за пълномащабна инвазия в Украйна през следващите седмици", са заявили източници от администрацията на САЩ, цитирани от Би Би Си.

От месеци Русия трупа войски на границата си с Украйна, които към момента наброяват над 100 хил. души и техника.



Според източниците от американската администрация информацията им идва на базата на данни от разузнаването, но отказват да цитират източниците си. Те не са предоставили доказателства за твърденията си. По техни думи остава неясно и дали Москва окончателно се е решила на стъпка, свързана с инвазия.

По тяхна оценка, ако придвижването на сили продължи, до средата на февруари на руско-украинската граница могат да се окажат 150 хил. руски войници и достатъчно техника за атака. Засегнат може да бъде в частност само окупираният от проруски сепаратисти Донбас, но също и цяла Украйна. Те смятам, че при мащабна атака Киев може да бъде превзет в рамките на 48 часа, с което президентът Володимир Зеленски да бъде свален от власт.

Подобна атака може да доведе до между 25 и 50 хил. жертви сред цивилното население, както и до смъртта на между 5 и 25 хил. украински и между 3 и 10 хил. руски войници. При подобно стечение на обстоятелствата оценките за евентуалната мигрантска вълна са за между 1 и 5 млн. души, които ще се насочат основно към Полша.

В събота в украинския град Харков се проведоха масови протести срещу руската агресия. Хиляди граждани излязоха да изкажат солидарност и готовността си да се борят в защита на родината. Преди дни Зеленски обяви, че градът, който се намира само на 40 км. от границата с Русия, може да бъде една от целите на евентуална инвазия.

„Няма да избягаме. Ще построим Европа тук“, каза Мария Ворона, която е сред организаторите на протеста, пред Свободна Европа.

