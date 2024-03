Русия порази най-големия украински язовир ВИДЕО

Държавната хидроенергийна компания на Украйна съобщи, че руски удар е поразил най-големия украински язовир - "ДнипроХЕС" в Запорожка област

Добави също, че няма опасност от скъсване на стената, предаде "Ройтерс".

заявиха от енергийната компания.

Министърът на енергетика на Украйна Герман Галушченко заяви, че това е най-голямата атака срещу енергийната инфраструктура на страната в последно време. "Целта е не само да се повреди, а да се опита отново, както миналата година, да се предизвика мащабен срив на енергийната система на страната", написа той в профила си във "Фейсбук".

Hitting largest Ukrainian hydro power plant and the dam is nothing less than using weapons of mass destruction, akin to nuclear weapons. Are we still merely allowed to watch this? pic.twitter.com/l5uFgrpyvy