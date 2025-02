Марк Фогел е освободен от руски затвор и се завръща в САЩ



Американският учител и бивш дипломат Марк Фогел е напуснал руски затвор и вече е на път към дома си, съобщи съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц, цитиран от Би Би Си. Той уточни, че освобождаването на 63-годишния Фогел е станало в рамките на договорен обмен с Русия. Според информацията, той е бил придружен от Стив Уиткоф – специалния пратеник на президента Тръмп за Близкия изток.

Фогел беше арестуван през 2021 г. за незаконно притежание на канабис. Той беше обвинен в пренасяне на малко количество медицинска марихуана, която му е била предписана в САЩ, но въпреки това получи тежка присъда от 14 години затвор. Докато излежаваше наказанието си, той продължи да преподава английски на съкилийници.

American Marc Fogel, who has been held in Russia since being arrested on drug charges in 2021, has been freed, according to the White House. Read more: https://t.co/vckvGo7m3w pic.twitter.com/O1gv1e8LIT

През юли миналата година майката на Фогел – Малфин, остро разкритикува администрацията на президента Джо Байдън заради неефективните ѝ усилия по случая на сина ѝ. Според изявлението на адвокатите му, освобождаването му е било постигнато благодарение на преговори, водени от екипа на президента Тръмп, като резултатът е дошъл „само за няколко седмици“.

Освобождаването на Фогел напомня случая с американската баскетболна звезда Бритни Грайнър, която беше арестувана в Русия през 2022 г. за притежание на канабис. Тя беше освободена десет месеца по-късно при размяна срещу руския търговец на оръжие Виктор Бут.

Според съветника по националната сигурност Майк Уолц, освобождаването на Фогел е знак за „добра воля“ от страна на Русия. Той също така намекна, че този ход може да бъде индикатор за потенциален напредък в отношенията между двете страни и дори за стъпки към разрешаване на конфликта в Украйна.

Засега не е ясно дали САЩ са освободили някого в замяна на Фогел. Руски официални лица все още не са коментирали случая.

Tръмп проведе среща в Белия дом с освободения учител Марк Фогел, който пристигна на родна земя с полет от Русия.

Тръмп нарече освобождаването на Фогъл справедлива сделка и отбеляза, че руският държавен глава Владимир Путин е получил много малко в замяна, предаде Ройтерс.

Русия освободи Фогъл във вторник след необявено посещение на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва. Американският учител прекара три години и половина затвор в затвор в Русия. След като се завърна в САЩ, Тръмп прие Фогъл в Белия дом.

"В момента се чувствам като най-щастливия човек на земята", каза той пред американския президент.

️Mark Vogel, who was accused of drug use in Russia and returned to the US, showed up at a meeting with Trump with a can of beer in his hands and thanked everyone who worked on his release pic.twitter.com/VGfdvuBZPr