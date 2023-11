Кремъл днес призова за "хуманитарни паузи" във военната операция на Израел в ивицата Газа

Русия описа хуманитарната ситуация в палестинския анклав като "катастрофална", съобщи "Ройтерс".

Русия ще продължи контактите си с Израел, Египет и палестинците, за да помогне да се гарантира, че хуманитарните доставки могат да бъдат осигурявани в Газа, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на редовен брифинг.

Той отбеляза, че не само Русия, но и други страни сега предоставят хуманитарна помощ в зоната на конфликта.

Песков допълни, че работата по връщането на руснаците от зоната на палестинско-израелския конфликт е сложна, дипломатите работят по въпроса.

