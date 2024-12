Румен Радев изпрати съболезнования за жертвите в Казахстан

Президентът Румен Радев изрази съболезнования за загиналите при самолетната катастрофа в Казахстан.

В своя профил в социалната мрежа "X" държавният глава написа, че България скърби за загубата на човешки живот при катастрофата на пътническия самолет на азербайджанските авиолинии, и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

"Bulgaria grieves for the loss of human lives in the crash of the Azerbaijan Airlines passenger jet in Kazakhstan. I extend my sincere condolences to the families of the victims of this tragic incident and wish a quick recovery of those injured.

— President.bg (@PresidentOfBg) December 25, 2024".

Според информация на местните власти десетки са загинали. На борда на пътническия самолет са пътували 67 души.